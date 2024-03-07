“الدولة اليهودية سوف تبقى.. هذا أمر محسوم من عند الله”.. نائب أمريكي يتفاخر بتأييده للإبادة الجماعية في غزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تفاخر عضو الكونغرس الأمريكي، تشاك فلايشمان، بدعمه المطلق لإسرائيل، معبرا عن تأييده للإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة العبرية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو لفلايشمان وهو يتحدث إلى ناشطين وجّهوا إليه أسئلة بخصوص دعمه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردّ عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تينيسي بينما كان يسير مسرعا للهروب من ملاحقة الناشطين، بأنه لن يساعد الفلسطينيين أبدا، قائلا: “إسرائيل حليفتنا، وستظل حليفتنا دائما”.

"وداعا لفلسطين"..

عضو مجلس النواب الأميركي تشاك فلايشمان يؤيد إبـ ـادة الفلسطينيين pic.twitter.com/x9NPUZqwfU — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 7, 2024

ورغم أنها قتلت أكثر من 30800 فلسطيني في غزة، 70% منهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر، إلا أن فلايشمان يرى أن الإسرائيليين “غير مذنبين بارتكاب إبادة جماعية”، مؤكدا أنه سوف يدعم إسرائيل إلى الأبد.

وعندما واجهه الناشطون بالعدد الرسمي للشهداء الفلسطينيين، تهرب النائب الأمريكي من ذلك بالقول: “دعوني أبلغكم بإحصائية: إسرائيل سوف تبقى.. الدولة اليهودية سوف تبقى.. هذا أمر محسوم من عند الله، وسوف أؤيد إسرائيل إلى الأبد”.

فلايشمان ردد المزاعم حول التهديد الوجودي لليهود، قائلا: “الشعب اليهودي لن يعاني مرة أخرى من الإرهاب الفلسطيني أو من حكم حماس وحزب الله.. بارك الله في إسرائيل إلى الأبد”.

وقال أحد الناشطين لعضو الكونغرس: “أنا فلسطيني.. هل تريد أن يموت ابن عمي؟”، فردّ فلايشمان: “سأقول لك في وجهك: وداعا فلسطين”.