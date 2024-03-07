“الدولة اليهودية سوف تبقى.. هذا أمر محسوم من عند الله”.. نائب أمريكي يتفاخر بتأييده للإبادة الجماعية في غزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:
تفاخر عضو الكونغرس الأمريكي، تشاك فلايشمان، بدعمه المطلق لإسرائيل، معبرا عن تأييده للإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة العبرية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو لفلايشمان وهو يتحدث إلى ناشطين وجّهوا إليه أسئلة بخصوص دعمه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وردّ عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تينيسي بينما كان يسير مسرعا للهروب من ملاحقة الناشطين، بأنه لن يساعد الفلسطينيين أبدا، قائلا: “إسرائيل حليفتنا، وستظل حليفتنا دائما”.
"وداعا لفلسطين"..
عضو مجلس النواب الأميركي تشاك فلايشمان يؤيد إبـ ـادة الفلسطينيين pic.twitter.com/x9NPUZqwfU
— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 7, 2024
ورغم أنها قتلت أكثر من 30800 فلسطيني في غزة، 70% منهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر، إلا أن فلايشمان يرى أن الإسرائيليين “غير مذنبين بارتكاب إبادة جماعية”، مؤكدا أنه سوف يدعم إسرائيل إلى الأبد.
وعندما واجهه الناشطون بالعدد الرسمي للشهداء الفلسطينيين، تهرب النائب الأمريكي من ذلك بالقول: “دعوني أبلغكم بإحصائية: إسرائيل سوف تبقى.. الدولة اليهودية سوف تبقى.. هذا أمر محسوم من عند الله، وسوف أؤيد إسرائيل إلى الأبد”.
فلايشمان ردد المزاعم حول التهديد الوجودي لليهود، قائلا: “الشعب اليهودي لن يعاني مرة أخرى من الإرهاب الفلسطيني أو من حكم حماس وحزب الله.. بارك الله في إسرائيل إلى الأبد”.
وقال أحد الناشطين لعضو الكونغرس: “أنا فلسطيني.. هل تريد أن يموت ابن عمي؟”، فردّ فلايشمان: “سأقول لك في وجهك: وداعا فلسطين”.
الشعب الفلسطيني الجبار أثبت للعالم جميعا حتمية نصره بصموده الأسطوري
الصهاينة لعنهم الله يكابرون فقط ،لقد صارو على يقين تام بقرب نصر فلسطين
تحيا فلسطين والنصر للفلسطينيين
أكبر دولة تدعي الديموقراطية والأيباك يوزع على النواب والسيناتورات ملايين الدولارات لشراء ولائهم ويل لمن يرفض سيدمر أو سيقتله الموصاد هذه ديموقراطية أنكل سام في دولة أخرى يسمى رشوة .
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19)
صدق الله العظيم
الله سبحانه وتعالى بريء من هذه الحثالة الاجرامية. لكن لا نستغرب من قتلة الانبياء ان يقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ. انهم يكذبون على الله قديما وحديثا فلا عجب من انهم كذابون منافقون.
فلايشمان يهودي صهيوني ماذا ننتظر منه ان يقول لعنه الله و نقول له نحن ان فلسطين موجودة قبل مجيء اهله لاستعمارها و لا هو و لا امثاله سيستولون عليها و اهلها يدفعون الغالي و الرخيص من اجلها و الدليل امامه و نحن نقول له خسئت