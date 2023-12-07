سياسة | دولي

“الدولية للهجرة”: وقف دائم لإطلاق النار بغزة ضرورة حتمية

7 - ديسمبر - 2023

إيمي بوب، رئيسة المنظمة الدولية للهجرة

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جنيف: دعت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إلى وقف “دائم وفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرة من أن الوضع الإنساني “على وشك الانهيار” بسبب القتال العنيف.
وقالت إيمي بوب، رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إن “حجم النزوح في غزة هائل، والظروف الإنسانية مثيرة للقلق العميق وعلى حافة الانهيار”.
وشدد البيان أن “هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لتوفير ما يكفي من الغذاء والمياه وغيرها من الضروريات لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين”.
وأضافت المسؤولة الأممية أن “جهود إيصال المساعدات إلى غزة على وشك الانهيار، وبالتالي أصبح وقف إطلاق النار الدائم والفوري أمر حتمي”.
(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 6:05 م

    وماذا تنتظرون حتى تفني عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة كل الفلسطينيين 🇵🇸😫🇵🇸😫🇵🇸😫

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