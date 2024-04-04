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الدول التي تعترف بدولة فلسطين

4 - أبريل - 2024

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 4, 2024 الساعة 12:22 م

    الدول التي ترفض الظلم و الاحتلال و الاستبداد وترفض سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت النازي الفاشي الصهيوني الدموي ✌️🇵🇸☹️☝️

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