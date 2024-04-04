الدول التي تعترف بدولة فلسطين

عاجل..حكومة غزة: منع إدخال المساعدات للقطاع منذ 65 يوما يهدّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين
عاجل.. أطباء بلا حدود: الأطفال في مستشفى ناصر الطبي ممددون على الأرض بلا فرش والوضع صعب للغاية
عاجل..جيش الاحتلال: إصابة 12 جنديا إسرائيليا بينهم 10 بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال 24 ساعة
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الدول التي ترفض الظلم و الاحتلال و الاستبداد وترفض سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت النازي الفاشي الصهيوني الدموي ✌️🇵🇸☹️☝️
الدول التي ترفض الظلم و الاحتلال و الاستبداد وترفض سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت النازي الفاشي الصهيوني الدموي ✌️🇵🇸☹️☝️