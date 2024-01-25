سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يدعمون إقامة دولة فلسطينية

منذ 53 دقيقة

السيناتور اليهودي براين شاتز

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إسطنبول: وقع جميع الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تقريبا، الخميس، مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس.
وذكر موقع “آكسيوس” الأمريكي أن جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، باستثناء اثنين، يدعمون إجراءً يؤيد إقامة دولة فلسطينية كجزء من حزمة الأمن القومي التي تشمل المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويرى الموقع أن “هذه الخطوة تعتبر بمثابة توبيخ واضح لتعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي ترفض فكرة الدولة الفلسطينية”.
ووقع 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيًا بمجلس الشيوخ على التعديل المكون من صفحتين، والذي اقترحه السيناتور اليهودي براين شاتز (ديمقراطي من هاواي)، حسب المصدر نفسه.
ومن المقرر تقديم مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية كتعديل لملحق الأمن القومي.
وقال “آكسيوس” أن “هذا الإجراء يؤكد من جديد أن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الحل الشامل عن طريق التفاوض لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر مبدأ إقامة دولتين يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون فيهما جنبًا إلى جنب بسلام”.
(الأناضول)

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