الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يطالبون بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

واشنطن- “القدس العربي”: دعا عشرات من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، يوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المجموعة في رسالتها الموجّهة إلى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر: “بصفتنا مؤيدين لعلاقة قوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإننا نكتب للتعبير عن معارضتنا للسياسة الحالية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في منع جميع المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة.”

وأضافت الرسالة: “نشعر بقلق بالغ وأسف عميق إزاء هذا الحصار الذي بدأ في الثاني من مارس/ آذار، والذي أسهم في خلق بعض من أسوأ الظروف الإنسانية في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إن هذه السياسة غير أخلاقية وتتعارض مع القيم الديمقراطية المشتركة بين بلدينا.”

وقد قاد النائب سالود كارباخال والنائبة إمي بيرا من كاليفورنيا الحملة التي وقّع عليها أيضًا النواب الديمقراطيون مارك بوكان (من ويسكونسن)، وبراميلا جايابال (من واشنطن)، وجيمس كليبورن (من كارولاينا الجنوبية)، وماكسويل فروست (من فلوريدا)، إلى جانب العديد من النواب.

ووفقًا لتقارير حديثة من وكالات أممية، لم تصل أي مساعدات إلى غزة منذ أكثر من شهرين بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.