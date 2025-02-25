الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يعترضون على نقل المهاجرين إلى خليج غوانتانامو

واشنطن- “القدس العربي”: أرسلت مجموعة من خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين تطعن في نقله المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.

ووصفوا هذه الخطوة بأنها “غير مسبوقة وغير قانونية وضارة بالأمن القومي والقيم والمصالح الأمريكية”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة الأمريكية لم ترسل من قبل أي شخص مباشرة من داخل حدود البلاد ليتم احتجازه في غوانتانامو، على الرغم من أن المنشآت البحرية استخدمت مؤقتا منذ أكثر من 30 عاما لإيواء المهاجرين من هايتي وكوبا الذين تم اعتراضهم في البحر.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ “لا يوجد أساس في قانون الهجرة الأمريكي لنقل الأجانب المعتقلين داخل الولايات المتحدة إلى مكان خارج الولايات المتحدة للاحتجاز أو لغرض اتخاذ إجراءات الإبعاد”.

وقالوا إن المهاجرين داخل الولايات المتحدة “يحق لهم الحصول على العديد من الحماية” مثل الفرصة بموجب قانون الهجرة الأمريكي لطلب الحماية من الترحيل إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

“وبعبارة بسيطة، إذا لم يتم اتباع الإجراءات اللازمة للحصول على أمر الإبعاد القانوني، فإن الإبعاد القسري لشخص غير أمريكي إلى غوانتانامو ينتهك قانون الهجرة الأمريكي”، كما جاء في الرسالة.

ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ: أليكس باديا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وباتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، وبيتر ويلش (ديمقراطي من فيرمونت)، وكريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت).

وتمت مشاركة الرسالة مع رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي (جمهوري من ولاية أيوا)، والمدعية العامة بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ، ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وأكد الديمقراطيون أن قانون الهجرة لا يمنح الحكومة الفيدرالية السلطة لاحتجاز المهاجرين بعد إبعادهم من الولايات المتحدة، وأنه بمجرد وصول الشخص الذي صدرت بحقه أمر إبعاد إلى مكان خارج الولايات المتحدة، فلا يوجد أساس قانوني للاحتفاظ باحتجازه.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن احتجاز المهاجرين في غوانتانامو قد يمنع حقهم في الوصول إلى المشورة القانونية، وبالتالي قد يشكل انتهاكا للدستور.

وأضافوا “إننا نشعر بالقلق من أن إدارتكم لم تأخذ في الاعتبار هذه المخاوف القانونية الخطيرة، أو لديها أي خطة لمعالجتها قبل نقل الأجانب من الولايات المتحدة إلى غوانتانامو”.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من ترامب تقديم “السلطة القانونية المزعومة” لإدارته لنقل المهاجرين إلى غوانتانامو، والمعايير لتحديد من سيتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

وطلبوا من الرئيس أن “يعلن بشكل قاطع” أن الأسر والأطفال لن يتم إرسالهم إلى معسكر الاعتقال. كما طلبوا منه أن يقول ما إذا كان أي من الأفراد الذين تم إرسالهم حتى الآن قد أدينوا بارتكاب جرائم، وما إذا كان قد تم توفير تمثيل قانوني لهم أثناء الإجراءات الجنائية.