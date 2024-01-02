الديمقراطيون مستاؤون من بايدن بسبب تجاوز الكونغرس للمرة الثانية في شأن المساعدات العسكرية إلى إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: يشعر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالغضب من قرار إدارة الرئيس جو بايدن تجاوز الكونغرس للمرة الثانية لإرسال أسلحة إلى إسرائيل، مشيرين إلى المخاوف المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخطر الكونغرس بقرار الطوارئ الثاني لتغطية مبيعات المعدات التي تزيد قيمتها عن 147.5 مليون دولار، بما في ذلك الصمامات وأجهزة الشحن الجديدة للقذائف عيار 155 ملم التي ذهبت للجيش الإسرائيلي بالفعل.

السيناتور كين: تجاوز الكونغرس بدون سبب يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام

وقال بلينكن في بيان: “نظرا لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد وجود حالة طوارئ، مما استلزم الموافقة الفورية على النقل”.

ويسمح قرار الطوارئ لإدارة بايدن بالتنازل عن عملية مراجعة الكونغرس المطلوبة عادة للمبيعات العسكرية الأجنبية، لكنها ثاني عملية بيع أسلحة طارئة من نوعها تمنحها إدارة بايدن الضوء الأخضر لإسرائيل في أقل من شهر دون موافقة الكونغرس.

وقد استخدم بلينكن نفس الصلاحيات قبل أسابيع فقط، في 9 ديسمبر/كانون الأول، عندما دفعت الإدارة شريحة منفصلة بقيمة 106.5 مليون دولار من تمويل الأسلحة لشراء ما يقرب من 14000 طلقة من ذخيرة الدبابات.

وأثارت إعلانات الطوارئ المتتالية لإسرائيل انتقادات جديدة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين أشاروا إلى مخاوف من فشل الجيش الإسرائيلي في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 21 ألفاً.

وبشكل أكثر تحديدًا، أدان الديمقراطيون في المجلس الطريقة التي سمحت بها وزارة الخارجية بالمبيعات، بحجة أنه من خلال استخدام قرار الطوارئ للموافقة على تمويل الأسلحة لجيش أجنبي، فإن إدارة بايدن تزيل رقابة أساسية على السلطة التنفيذية.

وقال السيناتور تيم كين (ديمقراطي عن فرجينيا) لـ ” بنش بوب نيوز” إن تجاوز الكونغرس دون داعٍ يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام ” . “نحن بحاجة إلى تفسير عام للأساس المنطقي وراء هذا القرار – وهو القرار الثاني من نوعه هذا الشهر.”

وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) في بيان يوم الأحد، إنه من خلال الفشل في إشراك السلطة التشريعية في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية، فإن قرار إدارة بايدن “يقوض الشفافية ويضعف المساءلة”.

السيناتور ويلش: الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل استُخدمت لإحداث آثار مدمرة في غزة

وقال السيناتور بيتر ويلش (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) يوم الأحد إن الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل “استُخدمت لإحداث آثار مدمرة في غزة، مما ساهم في مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين وتشريد ما يقدر بنحو مليوني شخص”.

وقال ولش في بيان له: “لقد أثارت الحرب في غزة جدلاً وقلقًا هائلين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم” . “يجب على الرئيس اتباع الإجراء المعمول به لتقديم توصياته المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى الكونغرس للحصول على الموافقة المسبقة”.

وتأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي دعا فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى وضع شروط معينة على المساعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك بند يلزم الدول المتلقية بالالتزام بقوانين النزاعات المسلحة الدولية، وفقا لصحيفة ” واشنطن إكزامينر”.

وفي الوقت نفسه، لا يزال طلب الرئيس جو بايدن البالغ 106 مليار دولار تقريبًا للحصول على مساعدات عسكرية أجنبية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ متوقفًا في مجلس الشيوخ بسبب المفاوضات حول مشروع قانون أمن الحدود.