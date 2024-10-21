الديمقراطيون يدعون بايدن للضغط على إسرائيل من أجل حرية الصحافة في غزة

واشنطن- “القدس العربي”: يضغط العشرات من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي على إدارة جو بايدن لتشديد موقفها تجاه إسرائيل عندما يتعلق الأمر بحريات الصحافة في غزة، محذرين من أن الافتقار إلى الوصول إلى وسائل الإعلام في المنطقة التي مزقتها الحرب أدى إلى خنق أي دفع للمساءلة المحيطة بالعمليات العسكرية التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وفي رسالة إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، أعرب 65 ديمقراطيا في مجلس النواب عن “قلقهم العميق” من أن الحصار الإسرائيلي شبه الكامل على وصول الصحافة الأجنبية – جنبًا إلى جنب مع المخاطر الكامنة التي يواجهها الصحافيون المحليون الذين يغطون الصراع – قد ترك العالم مع فهم غامض لما يحدث بالفعل على الأرض في غزة، حيث أفادت منظمات الإغاثة الدولية عن أزمة إنسانية متفاقمة.

وكتب المشرعون في وقت سابق من هذا الشهر: ” القيود المفروضة على التقارير الإعلامية خلقت تحديات كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة وقابلة للتحقق من غزة، ما أدى إلى زيادة الشكوك حول التقارير المحدودة التي تظهر”.

وقالوا: “في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومات الموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن القيود المفروضة على التقارير الأجنبية تقوض الأساس الحقيقي لحرية الصحافة والمساءلة الديمقراطية.”

وأشار الديمقراطيون إلى أن مجموعات وسائل الإعلام الدولية ضغطت لشهور من أجل منح وصول أفضل، فقط ليرفض القادة الإسرائيليون تلك الطلبات.

وكتب المشرعون أن “الرحلات الإعلامية القليلة الخاضعة للرقابة التي رتبها الجيش الإسرائيلي” ليست كافية لملء الفراغ، خاصة بالنظر إلى معدل الضحايا المرتفع بشكل غير عادي للمراسلين على الأرض في غزة. فمن بين 99 مراسلاً استشهدوا في جميع أنحاء العالم في عام 2023، كان 72 صحافياً فلسطينياً استشهدوا في غزة بهجمات إسرائيلية، وفقًا للجنة حماية الصحافيين، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وكتب الديمقراطيون في رسالتهم: “لقد فرض هذا الحظر الفعلي على التغطية الإعلامية الأجنبية عبئًا ثقيلًا على الصحافيين المحليين الذين يوثقون الحرب التي يعيشونها. ومن المؤسف أن ما لا يقل عن 130 صحافيًا فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب، ويواجه أولئك الذين بقوا ظروفًا بالغة الصعوبة والخطر”.

ويريد المشرعون من بايدن وبلينكن “اتخاذ إجراءات فورية للدفاع عن حق وصول وسائل الإعلام المستقلة وغير المقيدة إلى غزة”، إلا أنهم لم يقدموا اقتراحات حول كيفية ذلك.

وأضافوا أن “الصحافة الحرة ضرورية لضمان قدرة العالم على أن يكون شاهداً على الحقائق على الأرض، ومحاسبة جميع الأطراف”.

وقد اقترح الرسالة النائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي من ماساتشوستس)، الذي يشارك في رئاسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، وقد أيده 64 ديمقراطيًا آخرين في مجلس النواب. وتضم القائمة أعضاء كبارًا في لجنة الشؤون الخارجية، بمن في ذلك النائب جيري كونولي (فرجينيا)؛ وعدد من الليبراليين البارزين، بمن في ذلك النواب باربرا لي (كاليفورنيا)، وبراميلا جايابال (واشنطن) وألكسندريا أوكاسيو كورتيز (نيويورك)؛ وعضوان في ذراع الرسائل في الحزب، النائبان فيرونيكا إسكوبار (تكساس) ولوري تراهان (ماساتشوستس)؛ والعديد من الديمقراطيين اليهود بمن في ذلك النائبان جان شاكوسكي (إلينوي)، وستيف كوهين (تينيسي).

كما وقع على الرسالة أيضًا الأعضاء المسلمون الثلاثة الوحيدون في الكونغرس الأمريكي، النواب: أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، ورشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).

وقد يكون لهذه القضية تداعيات سياسية عميقة في الداخل، حيث تتنافس نائبة الرئيس كامالا هاريس على البيت الأبيض ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. وتعهد بعض الناخبين المسلمين الأمريكيين بوقف دعمهم للديمقراطيين ما لم يقدموا مطالب أقوى لوقف إطلاق النار.