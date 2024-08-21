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الديمقراطيون يرشحون كامالا هاريس رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ 27 دقيقة

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شيكاغو: اعتمد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي خلال انعقاده في مدينة شيكاغو رسميا ترشيح كامالا هاريس مرشحة عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأدلى المندوبون من جميع الولايات والمناطق الأمريكية مرة أخرى بالإدلاء بأصواتهم لصالح هاريس في تصويت إجرائي بحت، رافقته موسيقى ومؤثرات ضوئية وخطب قصيرة وهتافات حماسية في قاعة الحدث.

كانت هاريس قد تم اختيارها رسميا بالفعل من قبل أكثر من 4500 مندوب حزبي لتكون المرشحة الرئاسية للديمقراطيين خلال عملية تصويت إلكترونية في وقت سابق من هذا الشهر.

وانضمت هاريس، التي كانت في ميلووكي لحملتها الانتخابية، إلى مراسم الترشيح في شيكاغو عن بعد. وقالت إنها ونائبها تيم والز يشعران بالفخر لاختيارهما كمرشحي الحزب.

ومن المقرر أن تلقي هاريس خطابا رئيسيا في المؤتمر مساء الخميس، حيث سيشكل هذا الخطاب الختام الكبير للحدث الذي يستمر أربعة أيام، ويهدف إلى الاحتفاء بمرشحي الحزب الديمقراطي وتعزيز زخم حملتهما الانتخابية لبقية فترة الحملة.

(د ب أ)

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