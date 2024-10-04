الديمقراطيون يشتبهون في أن نتنياهو يحاول التأثير على السباق بين ترامب وهاريس

واشنطن- “القدس العربي”: يشتبه الديمقراطيون بشكل متزايد في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة من خلال تجاهل دعوات الرئيس جو بايدن للتفاوض على اتفاق سلام في غزة ومواجهة حزب الله وإيران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس الأمريكي.

وبحسب ما ورد، أدى تصاعد المواجهة بسرعة بين إسرائيل وحزب الله وحليف حزب الله إيران إلى تقويض جهود بايدن لتحقيق السلام من خلال الدبلوماسية.

وفتح التهديد المتزايد باندلاع صراع أوسع نطاقا الباب أمام الرئيس السابق ترامب للزعم بأن العالم “يخرج عن السيطرة” في عهد بايدن.

وتستمر أرقام استطلاعات الرأي لبايدن بين الأمريكيين المسلمين في التدهور وسط تصاعد العنف في المنطقة، الأمر الذي يفرض عبئًا سياسيًا خطيرًا على نائبة الرئيس هاريس في ميشيغان، وهي ولاية يجب على الديمقراطيين الفوز بها.

وقد سافر ترامب إلى ميشيغان يوم الخميس لإلقاء كلمة في تجمع جماهيري في ساجينو.

وفي الوقت نفسه، أصبحت علاقة نتنياهو حتى مع الديمقراطيين الأكثر تأييدا لإسرائيل تتسم بالمواجهة على نحو متزايد.

في مارس/آذار، تصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) عناوين الصحف عندما وصف نتنياهو بأنه “عقبة كبرى” أمام السلام وحث إسرائيل على إجراء انتخابات جديدة. وفي ذلك الوقت، وصف بايدن الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه “مبالغ فيه”.

وقال السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لشبكة CNN، في مقابلة يوم الثلاثاء: “أنا بالتأكيد أشعر بالقلق من أن رئيس الوزراء نتنياهو يراقب الانتخابات الأمريكية بينما يتخذ قرارات بشأن حملاته العسكرية في الشمال وغزة” .

وقال مورفي “آمل ألا يكون هذا صحيحا ولكن من المؤكد أن هناك احتمالا بأن الحكومة الإسرائيلية لن توقع على أي اتفاق دبلوماسي قبل الانتخابات الأميركية كوسيلة محتملة لمحاولة التأثير على النتيجة”، في إشارة إلى الانقسامات بين الديمقراطيين بشأن الحرب.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 500 ناخب أمريكي من أصل عربي وأجري في الفترة من 9 إلى 20 سبتمبر/أيلول تعادل ترامب وهاريس، حيث يتقدم الجمهوري بشكل طفيف بنسبة 42 في المائة مقابل 41 في المائة.

وأشارت “ذا هيل” إلى أن الاستطلاع يعكس تآكلًا هائلاً في الدعم لإدارة بايدن-هاريس مقارنة بعام 2020، عندما حصل بايدن على دعم 59 في المائة من الناخبين العرب الأمريكيين.

وأيد أحد كبار مساعدي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ادعاء مورفي، مشيرا إلى أن نتنياهو يتمتع منذ فترة طويلة بسمعة “المتدخل” في السياسة الأميركية.

وأضاف “لا أعتقد ولو للحظة أن بيبي لا يفعل ذلك لمجرد التأثير على الانتخابات المحلية. أعتقد أنه يعتقد أنه قادر على حث الناخبين اليهود على تغيير موقفهم، ولكنه قد يتمكن من حث الناخبين العرب الأميركيين على تغيير موقفهم”.

وأشار المصدر الديمقراطي في مجلس الشيوخ إلى خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونجرس في يوليو/تموز، عندما تعهد بتحقيق “نصر كامل” وندد بالمحتجين الأميركيين المناهضين للحرب، وكثير منهم تقدميون، باعتبارهم “أغبياء مفيدين” يساعدون أعداء إسرائيل.

وقال المساعد “إنه يفهم السياسة الأميركية. إنهم متورطون بنسبة 100% في السياسة الأميركية”، مضيفاً أن هذا الرأي منتشر على نطاق واسع بين الديمقراطيين في الكونجرس.

“انظروا إلى كل ما حدث”، قال المساعد، مشيراً إلى دخول القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان في الأيام الأخيرة. “تدخل مائة بالمائة في السياسة الداخلية. لقد فعل ذلك طوال حياته المهنية”.