الديمقراطيون يضغطون على بايدن بشأن فداحة الخسائر البشرية في الحرب الإسرائيلية على غزة

واشنطن: وقع عشرات من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة على رسالة يحثون فيها الإدارة على التأكيد على معارضة الولايات المتحدة بشدة “التهجير القسري والدائم” للفلسطينيين من غزة.

والرسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن. وتزعَّم التوقيع على الرسالة النائبان أيانا بريسلي وجيمي راسكين، ووقع عليها 60 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، فيما يكشف عن شعور بالقلق، من اليسار بخاصة، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاء في الرسالة “نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف ونطلب منكم تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة”.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار، وهو جزء من طلب تمويل إضافي شامل متعطل في الكونغرس لأن الجمهوريين والديمقراطيين يتفاوضون على تغييرات في سياسة الهجرة.

من جهة أخرى، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اليوم الجمعة، إن 18 سناتورا ديمقراطيا يؤيدون تعديلا يلزم أي دولة تتلقى تمويلا إضافيا باستخدام الأموال وفقا للقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع أسفرت عن استشهاد أكثر من 24760 شخصا في القطاع الفلسطيني.

(وكالات)