العاهل الأردني خضع لعملية جراحية في عمان “تكللت بالنجاح”- (تدوينة)

عمان: أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الثلاثاء أن الملك عبد الله الثاني خضع لعملية جراحية لمعالجة فتق في مدينة الحسين الطبية في عمان “تكللت بالنجاح”، غادر عقبها المستشفى على أن يعود إلى مزاولة عمله في مكتبه الأربعاء.

وجاء في البيان أن الملك أجرى “عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بالنجاح”، مشيرا إلى أنه “غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء”.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر جلالته المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء تفاصيل:https://t.co/F5L5say7m4 — RHC (@RHCJO) February 18, 2025

وكان الديوان الملكي أعلن في بيان سابق صباح الثلاثاء أن الملك البالغ من العمر (63 عاما) سيجري العملية الجراحية.

ويذكر أن الملك عبد الله خضع في نيسان/ أبريل من العام 2022 لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقد عانى الملك بشكل متقطّع من آلام في العمود الفقري “نتيجة للقفز المظلّي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة”، بحسب بيان رسمي سابق.

وأوضح البيان نفسه في حينها أنّ “الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء”.

(أ ف ب)