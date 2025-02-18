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العاهل الأردني خضع لعملية جراحية في عمان “تكللت بالنجاح”- (تدوينة)

18 - فبراير - 2025

الملك عبد الله الثاني

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عمان: أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الثلاثاء أن الملك عبد الله الثاني خضع لعملية جراحية لمعالجة فتق في مدينة الحسين الطبية في عمان “تكللت بالنجاح”، غادر عقبها المستشفى على أن يعود إلى مزاولة عمله في مكتبه الأربعاء.

وجاء في البيان أن الملك أجرى “عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بالنجاح”، مشيرا إلى أنه “غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء”.

وكان الديوان الملكي أعلن في بيان سابق صباح الثلاثاء أن الملك البالغ من العمر (63 عاما) سيجري العملية الجراحية.

ويذكر أن الملك عبد الله خضع في نيسان/ أبريل من العام 2022 لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقد عانى الملك بشكل متقطّع من آلام في العمود الفقري “نتيجة للقفز المظلّي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة”، بحسب بيان رسمي سابق.

وأوضح البيان نفسه في حينها أنّ “الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء”.

(أ ف ب)

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  1. يقول مجتهد:
    فبراير 18, 2025 الساعة 10:14 ص

    هذا من تداعيات زيارته الأخيرة لأمريكا و اجتماعه مع ترامب.

    رد

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