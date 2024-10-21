الديوان الملكي: الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر

الرباط: أعلن الديوان الملكي بالمغرب اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة للمغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر تشرين الأول.
وقال الديوان الملكي في بيان “تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين”.
وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وتعد هذه الزيارة تتويجا لتحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد إعلان ماكرون نهاية تموز/يوليو عن تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدمته الرباط للصحراء الغربية المتنازع عليها.
وأبلغ ماكرون العاهل محمد السادس في رسالة وجهها له في 30 تموز/يوليو أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ نحو خمسين عاما مع جبهة البوليساريو بشأن مصير الصحراء الغربية، وأن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وهو ما وضع حدا لفترة فتور في علاقات البلدين الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، حيث ضغطت الرباط على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي اعترفت بسيادة المملكة على هذا الإقليم أواخر العام 2020، مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
(وكالات)
تلاث ايام.. جميل.. يعني برنامج كبير لهذه الزيارة..
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لن استغرب ان تكون احد محطات هذا البرنامج في قلب احد مدن الصحراء المغربية..
مرحبا بكل من يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة
لماذا لا يكون هناك تعاون جزائري مغربي بدلا من التعاون مع فرنسا؟ تعاون الأخوة الاشقاء أهم من التعاون مع دول غريبة كانت تحتل المنطقة. يجب على الجزائر أن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتنتهي المشاكل بين الدولتين الشقيقتين ويتم تطوير البنية التحتية في الجزائر على غرار نراه من هندسة وتخطيط وتطور مذهل في المدن المغربية
عندما يراد بك الشر فيجوز التعامل حتي شياطين الجن والانس.و كيف لا فعندما يغلق عليك الله في الدم والدين واللغة كل الابواب قطع الغاز قطه العلاقة غلق الأجواء لطائراتك ولم يتبق له سوي غلق الهواء لكنه لا يملك القدرة على فعله و يفتحها أمام من يقول عنهم أعداءه فماذا ستفعل ؟
منذ 1956 و هذه الشراكة موجودة هل انخفضت البطالة، هل تراجع الفقر، هل تخسن التعليم ،هل تراجعت الحركة عبر البحر ..هل تحسنت الوضعية المعيشية والاجتماعية و الاقتصادية ؟؟؟. فرنسا تأخذ أكثر مما تعطي …و النتيجة . 136 مليار $ دين عام
الى الزناكي طبطب: البطالة و الفقر و مشاكل التعليم و المديونية موجودة في جميع البلدان. مغرب اليوم ليس هو مغرب 1956 بشهادة الأعداء و الأصدقاء لأن المغرب قطع أشواطا مهمة في مختلف المجالات. لا نقول ان المغرب جنة فوق سطح الأرض. لكنه أيضا ليس جحيما على سطحها. فرنسا نفسها تعيش في السنوات الأخيرة مشاكل اقتصادية واجتماعية كبرى و المغاربة لن يخضعوا أبدا لضغوطات فرنسا و خياراتها الاقتصادية و الدليل على ذلك أن المقاولات و الابناك المغربية هي من يتحكم في الاستثمارات و الأنشطة الاقتصادية في غرب أفريقيا بعد أن انهارت فرنسا. رغم مشاكله المغرب يسير يسير يسير إلى الأمام.
تحياتي لك اخي هيثم، احسنت كالعادة.
المملكة لا تلتفت شمالا و لا يمينا ، العاهل المغربي براغماتي بامتياز يضع نصب عينيه المصلحة الاستراتيجية للمغرب و لا يهمه غيره .
هذا هو منطق التعامل بالندية دون عقدة ذنب و دون اجترار الماضي و اللعب على ريع الذاكرة و دون خطابات نظرية المؤامرة و الشعبوية و المظلومية.
بارك الله فيكم أخي سعد.. كل كلمة بحمولة لخصت بها كل شيء.
صدقت و أبدعت سيدي الكريم. أمسية سعيدة ان شاءالله. تمام.
في الصميم أحسنت و ابدعت في التعليق الموجز و المعبر و لذلك سأقوم بتحوير المثل العربي القديم على النهج التالي: هكذا تروى الإبل يا سعد. تحياتي.
دولته فرنسا ، الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، اعترفت بمغربية الصحراء الغربية. اذا مرحبا به في مملكة الأمراء. حفظ الله المغرب العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقة لعب فرنسية كلها غدر ورشوة وخيانة بهدف الضغط على (العرب) لتقديم تنازلات ضد القضية الفلسطينية – انتبه لآخر جملة في المقال- حسبي الله ونعم الوكيل… يستطيعون الآن اللعب لأننا في زمن الغثاء لكن ويل لهم حالما ينتهي هذا الزمن. العاطلون عن العمل الجالسون في المقاهي عددهم كاف لتشكيل جيش وتحرير فلسطين كاملة وإيقاف المشروع الصهيوني علينا بالدعاء وصلاة الحاجة أن يزول زمن غثاء السيل.
تشير إلى الفقرة الأخيرة من المقال التي تتحدث عن التطبيع بين المغرب و إسرائيل و اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. المغرب واضح و شفاف في علاقاته الدبلوماسية و الدولية و هو يتبنى حل الدولتين بخصوص قضية فلسطين دون أن يتخذ منها سجلا تجاريا للمزايدات السياسوية؛ حل الدولتين بناءا على قرار مجلس الأمن رقم 181 حول التقسيم و هو الحل الذي تتبناه جميع الدول العربية و السلطة الفلسطينية و المغرب لن يكون أكثر فلسطينية من الفلسطينيين. أما إذا تم التعويل على جحافل العاطلين العرب الجالسين في المقاهي فاقرأ على القضية السلام.
صرت متأكدا ان من يعرقل تقدم المغرب ليس المؤسسة الملكية ابدا وانما بعض المثبطين من الشعب والسياسيين وبنسبة كبيرة الاعداء الخارجيين
جاء اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء بعد أن مرغ المغاربة أنفها في الوحل حتى جاءت مهرولة ، لهذا أحب عقلية المغاربة وأحب سياستهم الرزينة بدون بهرجة وشعارات فارغة
صدقت يا رجل