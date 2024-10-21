الديوان الملكي: الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر

الرباط: أعلن الديوان الملكي بالمغرب اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة للمغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر تشرين الأول.

وقال الديوان الملكي في بيان “تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين”.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وتعد هذه الزيارة تتويجا لتحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد إعلان ماكرون نهاية تموز/يوليو عن تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدمته الرباط للصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأبلغ ماكرون العاهل محمد السادس في رسالة وجهها له في 30 تموز/يوليو أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ نحو خمسين عاما مع جبهة البوليساريو بشأن مصير الصحراء الغربية، وأن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وهو ما وضع حدا لفترة فتور في علاقات البلدين الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، حيث ضغطت الرباط على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي اعترفت بسيادة المملكة على هذا الإقليم أواخر العام 2020، مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

(وكالات)