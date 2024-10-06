الديوان الملكي: العاهل السعودي يجري فحوصا طبية جراء التهاب رئوي 

الرياض: يعاني الملك سلمان بن عبد العزيز التهابا في الرئة ومن المقرر أن يخضع لفحوص طبية مساء الأحد، وفق ما أعلن الديوان الملكي في أحدث تحديث عن صحة العاهل السعودي.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الملك سلمان “يجري… مساء اليوم الأحد بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة“.

يتولى الملك البالغ 88 عاما العرش منذ عام 2015، ويدير شؤون الحكم اليومية نجله الأمير محمد بن سلمان (39 عاما) الذي تم تعيينه وليا للعهد عام 2017.

تسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، منذ سنوات إلى تهدئة التكهنات حول صحة الملك سلمان.

ونادرا ما تتم مناقشة صحة الملك، لكن الديوان الملكي كشف في أيار/مايو أنه يخضع لبرنامج علاجي يتضمن مضادات حيوية بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوص، وأعلن بعد فترة وجيزة أنه تعافى.

وفي نيسان/أبريل، تم إدخاله إلى المستشفى لإجراء “فحوصات روتينية” وغادر في وقت لاحق من اليوم نفسه.

قبل ذلك، دخل المستشفى في أيار/مايو 2022، حيث خضع لمنظار على القولون وبقي هناك لمدة أسبوع تقريبا لإجراء فحوص أخرى و”للراحة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينذاك.

ودخل المستشفى أيضا في آذار/مارس 2022 للخضوع لما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ”فحوصات تكللت بالنجاح” ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وفي عام 2020 خضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

في عام 2017، نفت الرياض تقارير وتكهنات متزايدة تفيد بأن الملك يعتزم التنازل عن العرش لصالح ولي عهده الأمير محمد.

وكان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لعقود، كما شغل منصب وزير الدفاع.

وقد تميز عهده بإصلاحات اجتماعية واقتصادية طموحة أدارها إلى حد كبير نجله الذي يحاول إعداد المملكة لمستقبل ما بعد حقبة النفط.

كما أشرف الأمير محمد على حملة مكثفة ضد المعارضة، يقول محللون إنها ساعدته في تعزيز سلطته.

(أ ف ب)