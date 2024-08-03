الديوان الملكي: رجوة زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين أنجبت بنتا- (صورة وفيديو)

عمان: أنجبت الأميرة السعودية رجوة، زوجة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني بنتاً، السبت، وهي أولى أطفالهما، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان.

وقال البيان “يسرّ الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم (السبت)، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها”.

وأضاف البيان “يتمنّى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعماً للشباب والشابات الأيتام”.

ولي العهد الأمير الحسين بعد ولادة الأميرة رجوة يؤذن في مولودته إيمان 🥹❤️ pic.twitter.com/ulfuxW6ib9 — أرابيكا | Arabica (@Arabiiica) August 3, 2024

وعقد قران الأمير الحسين (29 عاما) والأميرة رجوة (29 عاما) في قصر زهران في عمان، الذي بني في خمسيات القرن الماضي، في الأول من حزيران/يونيو من العام الفائت بحضور أمير ويلز وليام وزوجته كايت ميدلتون وعقيلة الرئيس الأمريكي جيل بايدن وملوك هولندا وبلجيكا وماليزيا وولي العهد الدنماركي ومسؤولين آخرين عرب وأجانب.

والأمير حسين أكبر أبناء الملك عبد الله والملكة رانيا، وأصبح ولياً للعهد في تموز/يوليو 2009 حين كان في الـ15 من عمره.

والطفلة المولودة ستحمل لقب أميرة وهي أولى أحفاد الملك عبد الله الثاني (62 عاما) والملكة رانيا (53 عاما).

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها #الأردن #نبارك_للحسين تفاصيل:https://t.co/91NEu8KtN1 — RHC (@RHCJO) August 3, 2024

وكتب الملك عبد الله عبر منصة إكس “الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نوّرتي عيلتنا جدو”.

وأنهى الأمير الحسين دراسته الثانوية في مدرسة “كينغز أكاديمي” في الأردن عام 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل أن يتلقّى، كما والده وجدّه الملك حسين، دروساً عسكرية في أكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا.

ولدت العروس رجوة آل سيف في الرياض، وهي من نسل شيوخ سدير في نجد، ولها شقيقان فيصل ونايف وشقيقة دانا. تلقّت دروسها الثانوية في السعودية وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

ومن هواياتها ركوب الخيل والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية وهي تتقن العروس اللغتين الانكليزية والفرنسية الى جانب العربية.

وللملك عبد الله والملكة رانيا ثلاثة أبناء آخرين هم الأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، والأمير هاشم من مواليد 2005.

وتزوجت الأميرة إيمان وهي خريجة جامعة بارسنز في نيويورك (Parsons School of Design) في 12 آذار/مارس من العام الماضي من جميل ألكساندر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية.

أما جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس العام 1994، يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.

(أ ف ب)