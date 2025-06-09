الذاكرة والغياب في رواية «قلعة التفاحة» للعراقية كُليزار أنور

تأتي رواية «قلعة التفاحة» للروائية العراقية كُليزار أنور عملا إنسانيا عميقا، يستبطن وجع الزهايمر في أبعاده النفسية والعائلية والرمزية. تدور الرواية بلسان أربعة أصوات، وعلى رأسها غصون، الابنة التي وجدت نفسها شاهدة على تلاشي والدتها (نسرين) من عالم الوعي والذاكرة، بعد أن بدأ المرض يفتك تدريجيا بهويتها، ويجرّ الأسرة كلها إلى حالة من الارتباك العاطفي والتصدع الداخلي.

من خلال تفاصيل دقيقة وذكريات حميمية، تستعرض الرواية رحلة الأم من أُولى لحظات النسيان العابر، إلى الغياب الكامل عن الذات والعالم، حيث تتحول من أم ومرجعية إلى جسد حاضر بلا ملامح داخلية، لا تحتفظ سوى بعبارة واحدة: «لا إله إلا الله». أمام هذا المشهد الإنساني المأساوي، لا تكتفي الكاتبة بوصف الزهايمر كمرض عضوي، بل تقدّمه كرمز لتآكل الهوية، وانهيار الذاكرة باعتبارها جوهر الإنسان.

تتميّز الرواية ببنائها السردي المتماسك، الذي ينطلق من مشهد درامي توتري، يتحوّل إلى خلفية شعورية تُمهد لرحلة أعمق: رحلة مواجهة الفقد التدريجي للروح الأقرب؛ الأم. وبعد وفاة الأم، لا تنتهي الحكاية، بل تبدأ مرحلة جديدة؛ إذ تنضم غصون إلى مصح متخصص بمرضى الزهايمر، أسسته صديقتها كتاليا. وهناك، تداوي غصون جراحها عبر رعاية أخريات يعشن المصير ذاته، وكأنَّ التجربة المؤلمة تحوّلت إلى رسالة، والهزيمة الشخصية إلى فعل شفاء جماعي. وتكتمل البنية الرمزية للرواية في مبنى «قلعة التفاحة»؛ فالاسم مُحمّلٌ بالدلالات: التفاحة، رمز المعرفة الأولى والخطيئة والخلود والهدف المنشود، والقلعة، رمز الحماية والأمان والعزلة. من الخارج يبدو البناء أنيقا، زجاجيا، مبهرا، لكنه من الداخل ملاذ للذاكرة المنهكة، والأرواح التائهة. هذا التناقض بين الزينة الظاهرة والمعاناة الباطنة يشكّل استعارة دقيقة للمجتمع، الذي يُجمّلُ واجهاته بينما يُخفي آلامه خلف جدران الصمت.

تبدو «قلعة التفاحة» رواية عن مرض الزهايمر، ولكنها أوسع وأكبر من ذلك؛ إنها عن الإنسان حين يتداعى في صمت، وعن الحب حين يواجه الفقد، وعن الذاكرة كآخر ما نملك قبل أن نصبح مجرد ظلّ باهت في حياة الآخرين. كما أنها رواية عن الخيانة والخذلان والخوف والنفوس المظلمة، والجشع في أبشع صوره.

تزخر الرواية بشخصيات ذات حضور مؤثر وتنوع إنساني عميق؛ غصون، الأم نسرين، الأب عمران، الأخ مازن، الصديقة كتاليا، وزوج الصديقة رامي، ونزيلات المصح اللواتي يمثلن وجوها مختلفة للحب والخذلان والتحدي والصبر. لكن أبرزهن رجوة؛ المرأة التي تتظاهر بالخرس، هربا من جريمة ظنت أنها اقترفتها بعد خيانة زوجها وخذلانه. وتتناول هذه المقالة خمس شخصيات رئيسية في الرواية.

نسرين: الذاكرة حين تنطفئ

تمثّل نسرين رمز الذاكرة الإنسانية حين تنطفئ، والحب حين يتحوّل إلى صمت. تظهر منذ البداية امرأة حنونة، مرتبة، حكيمة، تسكن قلب أسرتها وذاكرتهم، قبل أن يبدأ مرض الزهايمر بسرقة تلك الذاكرة منها تدريجيا بتسلسل موجع، ويذوي الجسد ويتهاوى.

كانت نسرين محور حكاية من دون أن ترويها. كان حضورها ثقيلا بغيابها، وصوتها أكثر تأثيرا عندما خفت. تذوب ذاكرتها شيئا فشيئا، من نسيان التوابل إلى نسيان الطفولة، ثم نسيان مَن حولها.. وصولا إلى اللحظة القاسية التي تنظر فيها إلى ابنتها ولا تتعرف إليها، ثم تقول ببراءة موجعة: «أنا لا أعرفك، لكنني متأكدة أنك تحبينني كثيرا».

لم تكن قوة نسرين في الرواية في أفعالها، بل في أثرها؛ هي الأم التي علّمت، واحتضنت، وربّت، وكانت مصدرا للدفء، قبل أن يتحوّل جسدها إلى ظلّ وذاكرتها إلى صدى. موتها لم يكن صادما لأنها ماتت، بل لأنها ماتت بعد أن غابت حيّة، بعدما فقدت قدرتها على قول: «ابنتي». تمثّل نسرين الحضور الغائب، والحنان المنسي، والإنسان حين يُجرّد من هويته. هي الضحية الأشد هدوءا، لكنها في عمق السرد، أكثر الشخصيات تأثيرا وامتدادا في الوجدان.

غُصون: راعية الذاكرات المنهكة

تمثّل غُصون قلب الرواية النابض، وضميرها الإنساني؛ امرأة حساسة، عاقلة، ابنة حانية، تتحمل العبء الأكبر من آلام الأسرة، خاصة بعد إصابة والدتها بمرض الزهايمر. توازن بين حزنها الداخلي ومسؤوليتها عن رعاية الأم. ولكن مع تطور الرواية، نكتشف أنَّ هذه الشخصية لم تكن محكومة بالظرف فقط، بل كانت فاعلة، تقاوم الانهيار بكل ما أوتيت من حنان وقوة. أكثر ما يميز غُصون هو تحولها التدريجي: من ابنة مكلومة إلى معالجة اجتماعية، ومن راعية لشخص واحد إلى راعية لكل الذاكرات المنهكة في المصح. لم تنكسر رغم صدمة الفقد، ولم تستسلم رغم القسوة، بل حوّلت ألمها إلى رسالة، وحبها إلى مشروع حياة. تمثل غُصون في الرواية رمزا حيّا للذاكرة في عالم يتداعى، للحب الصامت، للعطاء الممتد بعد الفقد. ونموذجا نادرا لشخصية نسائية تمضي في رحلة وعي مؤلمة، لكنها نبيلة. إنها لا تقهر الألم، بل ترافقه باحترام، ولا تهرب من الذكرى، بل تحملها وتحميها. هي تجربة إنسانية صادقة، تجسّدها الكاتبة بلغة داخلية رقيقة، تجعل القارئ يشاركها تفاصيل الاعتناء، ولحظات الانهيار، وخيبات الرجاء.

كتاليا: هندسة الدفء والعطاء

تظهر كتاليا في بداية الرواية شخصية داعمة، لكنها سرعان ما تتحول إلى واحدة من الأعمدة الإنسانية الأكثر حضورا. إنها المهندسة المعمارية المبدعة، التي قررت أن تُحوّل ألمها الشخصي إلى رسالة عامة، فأنشأت مصح «قلعة التفاحة»؛ وفاء لذكرى امرأة (نسرين) أحبتها كأم، ومشروعا يضخّ الكرامة في حياة مرضى الزهايمر. منذ لحظة دخولها الرواية، فرضت كتاليا حضورها: أنيقة في منطقها، قوية في قراراتها، وصامتة حين يُحتمل الصمت. لم تقف عند حدود فقدان والديها أو خيانة زوجها (رامي) وجريمته الصادمة، بل تجاوزت كل ذلك، ونهضت لتبني صرحا ينبض بالرحمة والدفء. تمثّل كتاليا نموذجا للمرأة القوية التي لا تتكلّم كثيرا، لكنها تنجز، ليس بحثا عن الربح، بل سعيا خالصا للعطاء. إنها صوت الوفاء العاقل، الذي لا ينتقم، بل يزرع الأمل على هيئة بناء. وأكثر ما يميزها هو توازنها بين الحسّ الإنساني والرؤية المعمارية. لا تهتم فقط بجدران المصح، بل تهندس داخله حالة من الدفء والانتماء، تجعل المكان يبدو وكأنه «بيت الذاكرة البديل».

رامي: عندما يسقط القناع

يُعدّ رامي أحد الشخصيات المحورية في حياة كتاليا، وتحديدا في مرحلتها الجامعية وبعدها. بدأ معجبا بها، ثم كارها لها ولأسرتها، عندما علم أنَّ أمه كانت تخدم في بيت أسرتها، ومن ثم خطط ودبر، فظهر لها كزميل جذاب، لطيف، يحاول التقرب منها بشكل متكرر. شخصيته تُوحي بالرومانسية، والاهتمام، والدعم العاطفي، ما جعل كتاليا تشعر نحوه بميل، خصوصا بعد أن خسرت والديها، فكان وجوده يمثل لها نوعا من التعويض العاطفي. لكن مع تقدم السرد، يتكشف الوجه الآخر القبيح؛ فحبه المفرط سرعان ما ينقلب إلى تملُك، ومحاولات استغلال واضحة، عندما يسعى إلى استثمار أموال زوجته (كتاليا) في مشروعه، في لحظة مفصلية تسقط قناعه، وتُظهر هشاشته الأخلاقية. أكثر ما يُبرز خيانته لزوجته هو دفعها في البحر لتغرق ويتخلص منها ويرثها، مدعيا سقوطها، وكانت هذه الحادثة سببا في كشف حقيقته وفضحه وخسارته لكل شيء، وبالتالي انهياره وإصابته بالشلل. شخصية رامي نموذج معقد للرجل الذي يبدو ناضجا ومسؤولا، لكنه في العمق هشّ ومتردد وأناني ومريض نفسيا. شخصية ترمز إلى التجربة العاطفية المضطربة، وإلى التحول من الثقة إلى الانكسار، ومن القوة إلى الوهن، ومن الحضور إلى الغياب والتلاشي.

صباح (رجوة): عندما يكون الصمت سلاحا

تُطلّ صباح في الرواية أولا كإحدى نزيلات المصح، صماء، بكماء، منطوية، لا تطلب شيئا. لم تكن مريضة زهايمر أو غيره، لكن رأفة بها، وافقت كتاليا على بقائها في المصح، ريثما يظهر أحد من أهلها، ولا يخفى على الفطن أنها تخفي سرّا مدفونا تحت أنقاض الخوف والخذلان، وستار الصمت. بفطنة غصون وإصرارها، تتكشف حقيقة صباح، وأن اسمها الحقيقي «رجوة»، امرأة هربت من جريمة ظنتها، ومن خيانة زوج سرق حياتها وأموالها ثم لفظها، ومن مجتمع لم يرحم ضعفها. لم تفقد عقلها، بل اتخذت الصمت سلاحا للدفاع عن بقية كرامتها. تمثل رجوة الفئة الصامتة من الضحايا، أولئك الذين لم يعطهم أحد فرصة للشرح، أو التبرير. لم تكن بكماء أو مجنونة، بل مجروحة؛ ليست مريضة عقلا، بل محطمة قلبا. وهي تختصر مأساة المرأة التي خذلها الجميع، فقررت أن تختفي. وهي بقدر ما بدت على الهامش، كانت في الحقيقة مرآة صارخة لمركز القسوة في المجتمع، وكان صمتها المُطبق صرخة مُدويّة في وجه القبح والقسوة والخيانة وموت الضمائر، وإدانة دامغة لمجتمع يتحلل تدريجيا من الرحمة والتراحم والتكافل والتعاطف.

وبعد؛ فإنّ «قلعة التفاحة» هي الرواية السابعة للروائية العراقية كُليزار أنور، صدرت حديثا في القاهرة عن دار غرب للنشر والتوزيع، وهي عمل أدبي ناضج يوازن بين الألم والرمز، بين فوضى المشاعر وعمق الرسالة. لم تكن الرواية عن الزهايمر بوصفه مرضا فقط، بل هي عن الحياة حين تنقلب أدوارها، فيصير الابنُ والدا، وتصير الذاكرة عبئا بدل أن تكون ملاذا. تتقدم الرواية بخطى هادئة لكنها واثقة، لتعيد ترتيب مفاهيمنا عن الحب والوفاء والرعاية، وتُظهر لنا هشاشة الإنسان حين يتعرّى من ذاته.

ترتقي الرواية إلى مستوى الوثيقة الإنسانية، التي لا توثق مرضا، بقدر ما توثق أثره في النفوس والعلاقات. وتحتفي بالحب غير المشروط، وبالكرامة في لحظات العجز، وتُقدّم نداء ناعما لكنه عميق لمجتمع أكثر رأفة وإنسانية، ولوعي اجتماعي لا يكتفي بالرعاية الطبية، بل يعيد الاعتبار للوجدان والذاكرة والعاطفة.