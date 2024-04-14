اختُتمت قبل أيام قليلة الدورة السابعة لـ»المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية» الذي يُقام في ميلانو الإيطالية برعاية كلية الآداب واللغات الأجنبية – معهد بحوث اللغة العربية التابع للجامعة الكاثوليكية، الأكبر والأعرق على نطاق المدينة. وهذه السنة أيضاً أثبت الصديق الكاتب والأكاديمي المصري د. وائل فاروق، أنه أحد كبار رافعي ألوية اللغة والأدب والثقافة العربية في إيطاليا عموماً، وأنه الأبرز بين رعاتها وصانعيها في مدينة ميلانو خصوصاً؛ بمساندة فريق أكاديمي وطلابي، إيطالي وعربي، عالي الكفاءة والتفاني.
موضوع هذه الدورة كان سبّاق الطابع، واستباقياً من زاوية أنّ القرار بصدده كان قد اتُخذ من الهيئة الاستشارية قبل عام ونيف؛ لأنه استقرّ على العنوان التالي: «اللغة والذكاء الاصطناعي؛ قيد للماضي أم أفق للمستقبل؟»، وقُدّمت في مناقشته أوراق بالغة الأهمية والتعدد، في الميادين التالية: أخلاقيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي مترجماً وشاعراً وروائياً، الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولغة التواصل الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي والتحيز والبحث العلمي والفلسفة وإعادة هيكلة التراث واللغة والفنون…
وقد تشرفت بالمشاركة في أعمال المؤتمر بورقة عنوانها «الذكاء الاصطناعي ضدّ محمد الماغوط»؛ نهضتْ على فرضية مركزية أقرّت بأنّ الذكاء الاصطناعي أنجز قفزات نوعية ملموسة، ومبهرة أحياناً، في ميادين شتى تمكن خلالها من التنافس مع الذهن البشري. كذلك نجح في أداء مهامّ عديدة شديدة التعقيد والتطلّب ضمن نطاقات متنوعة لا تبدأ من التقنيات المختلفة ولا تنتهي عند إنشاء النصوص؛ لكنه ما يزال يتعثر في ميدان كتابة الشعر، خاصة أنّ بعض منصاته الشهيرة أجابت بـ»لا» عند سؤالها إذا كانت تجيد كتابة قصيدة.
وقد توزعت أفكار الورقة على ثلاثة أجزاء، يستعرض الأوّل سلسلة افتراضات تنظيرية حول علاقة الذكاء الاصطناعي بالشعر عموماً، وبمحاولات كتابة قصيدة تُظهر مواصفاتها من حيث المحتوى واللغة والنبرة التعبيرية والبنية الشعورية، أقرب ما يُتاح رصدُه من هوية الشعر أو تعريفاته العديدة. وتُساق في هذا الجزء سلسلة من المظانّ والطعون التي تكتنف تلك الافتراضات، أسوة بالمزايا والفوائد التي يساجل البعض بأنها يمكن أن تُجنى عبر إقامة علاقة حيوية بين الشعر والتوليد الرقمي للنصوص عموماً. الجزء الثاني من الورقة تطبيقيّ الوظيفة؛ لأنه، باستخدام أداة إنشاء القصائد المعروفة باسم Canva برعاية OpenAI، جرّب كتابة 4 فقرات شعرية تحاكي، أي تتحدى على أكثر من مستوى، فقرات موازية في قصيدة الشاعر السوري محمد الماغوط المعروفة «أغنية لباب توما»، من مجموعته الشعرية الأولى «حزن في ضوء القمر»، 1959. وقد وقع الاختيار على نصّ الماغوط تحديداً لأنه ينتمي إلى شكل قصيدة النثر، وبالتالي يجنّب منشئ النصوص عراقيل العروض العربية وصعوبات الإيقاع الموزون. الجزء الثالث اقترح سلسلة مقارنات بين نصّ الماغوط وما حقّقته نصوص Canva؛ كما انتهى إلى خلاصات حول مقدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة الشعر أياً كانت تعريفات الحدود الدنيا لهذا الفنّ.
وضمن تفريعات القسم التجريبي من الورقة، تمّ تلقيم برنامج الـCanva بنحو 70 كلمة، منتزعة من قصيدة الماغوط البالغ عددها الكامل 150 كلمة، واختيرت المفردات على نحو يزوّد برنامج الكتابة الإلكترونية بأكبر قدر ممكن من المفاتيح الدلالية إلى أجواء النصّ الأصلي. هنا أمثلة على تلك الكلمات: حلوة، عيون، النساء، باب توما، حصاة، ملونة، الرصيف، أغنية، طويلة، الزقاق، تجويف، الوحل، الأملس، يذكّرني، الجوع، الشفاه، المشرّدة، الأطفال، يتدفقون، الملاريا، الله، الشوارع، الدامسة، وردة جورية، شاعر، كئيب، أواخر النهار، حانة، الخشب الأحمر، يرتاد، المطر، الغرباء، شبابيك، ملطَّخة، الخمر، الذباب، الضوضاء، الكسولة، زقاق، ينتج، الكآبة… كذلك تعمدت التجربة إغفال علامات الوقف والتشكيل في هذه المفردات، بغية إتاحة الفرصة أمام الكمبيوتر لاستكناه المعنى وتشعباته وروابطه على نحو تلقائي وبعيد عن التوجيه، أياً كان. وللغرض هذا ذاته، اجتنبت التغذية أدوات الجرّ والعطف والنداء وما إليها.
ليس هنا المقام المناسب لاستعراض النتائج، كما جاءت في الورقة الأمّ التي تقع في أكثر من 3000 كلمة، وسوف توضع تحت تصرّف المؤتمر إذا سنحت فرصة طباعة الأوراق. لكن قد تصحّ الإشارة إلى خلاصة أولى تخصّ الفقر الواضح في المخيّلة الكمبيوترية، بالمقارنة مع مخيّلة الماغوط، وهذا يحيل إلى سؤال اكتنف على الدوام السجال حول أهلية الكمبيوتر لإنتاج الشعر: إذا كان مخزون المجاز الذي يُغذّى به برنامج الكتابة هائلاً ومتنوعاً وشاملاً لميادين شتى، فهل هذا يعني تلقائياً أنّ الطاقات التصويرية للشاعر الاصطناعي سوف تكون بدورها هائلة ومتنوعة وشاملة؟
ومن حيث المبدأ، منهجية الورقة لا تنطلق مسبقاً من القاعدة التقليدية السائدة التي تقول إنّ الكمبيوتر لا يعطي إلا من مخزون ما يُغذّى به من مادّة محرضة على الشعر؛ بل تنحاز إلى رأي موازٍ يمنح الكمبيوتر فضيلة الشكّ في احتمالات كامنة لانهائية من القدرة على التباري مع المخيّلة البشرية. وبهذا المعنى فإنّ النظرة إلى التحدي الافتراضي بين منتَج الذكاء الاصطناعي وقصيدة الماغوط أقرب إلى التفاؤل بالمستقبل منها إلى التعنت في ترجيح كفّة المخيّلة الشعرية البشرية، والانحياز إلى إبداعها بصفة حصرية أو تكاد.
مرة يسيء فهم ماركس وينتقده تباعا ومرة يثني عليه بترديد البديهيات التي يعرفها حتى المبتدئون..
مرة يستهجن الاستشهاد بالماضي (الخوارزمي) ومرة يتفاخر باستحضار هذا الماضي (ابن الخطاب)..
مرة يرتكب أفدح الأغلاط ولا يعترف بها قط ومرة يتهم “الآخرين” افتراءً بـ”الشخصنة” وبـ”التجريح”..
تحية خاصة للأخت ليلى الصباغ –
على الرد الحاسم الذي ينطوي على حكمة ثاقبة صاغها بيرنارد شو بما معناه:
هم يستفزونك لكي يُخرجوا أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت..
لا يا هذا،.. هذا ليس أنا بتاتا،.. هذا أنت بالذات، وليس غيرك.. !!
انا شخصياً مهمتي ليست ارسال تحيات للاخرين مع احترامي للجميع ، لكن ما جوهري وثابت هو الناقش وتقديم الافكار ، وقد تكون هذه السطور قدمت بالفعل بديهيات يعرفها من هم في الروضات ، لكن في المقابل ، إذا عاد أي مراجع نزيه إلى التعليقات السابقة ، سيجد بأنها الوحيدة التى تناولات نقاشات تحمل الاختلاف والمقارنة واستحضرت الفكر النظري المختلف حوله ، وهذا لا يعني بضرورة للمرء إذا انتقد هؤلاء او ذكر بعض المحاسن لهم ،بأنه يتبنى افكارهم ، لقد حرصت هذه السطور من الأول مناقشة المقال والتعليقات، وهذا حق لكل فرد ، حتى لو اختلف المعلقين حوله ، وبالتالي ، لا يعيبني إذا قال لي شخص معين ” يا هذا ” ، فأنا بالفعل هذا عندما يشار الي ، ثم ايضاً هذه السطور لا تنظر لأي شخص هنا 👈 أو في أي مكان اخر بأنه عدواً لكي تجتهد إخراج السيء منه ، هذه ليست وظيفتنا في الحياة ، بل كانت ومازالت تسعى إلى اضافة المزيد على الموجود ، إذنً ، فأنا من ليس من السهولة اعضابي ، يتبع 👈 👇
تكملة التعليق – لأن ببساطة في جعبتي الكثير من التسامح والأخلاق واحتضن في داخلي جميع الأنبياء ، وتحديداً المسيح يحتل في قلبي مساحة كبيرة ، والذي يمكني ان أتجاوز واتسامح أو اتجاهل ، لكن هذا لا يمنعني ولا يوقفني في تقديم رأي الشخصي في حدود معرفتي ، لأن الدافع عن سطور المقال والفكرة التى قامت عليها لم تكن شخصية ، لأن أيضاً اليوم الآلة الحربية الأميركية قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وهو يتطور بسرعة فائقة ، على سبيل المثال ، جميع الطائرات الحربية باتت تصنع بالذكاء الاصطناعي وهي على جهوزية تامة لمواجهة الطائرات الأخرى التى يقودها الإنسان ، يعني إذا أخذنا هذا الجانب الذي أراد كاتب المقال ” حديدي ” الإشارة اليه ، فإن التكلفة البشرية والمادية للذين هم خارج صندوق التنمية والذكاء الاصطناعي ستكون كبيرة ، وهو أيضاً يشير عن الفارق بين النظريتين الراسمالية والماركسية – الشيوعيه ،
تكملة التعليق- فالأولى تبنت حرية الإنسان والتى بدورها اتاحت له كل هذا التطور ، أما الشيوعية غرقت في الزراعة ، وهو ما يفسر الاختلاف الجوهري بالصادرات ، فموسكو تصدر الحبوب للعالم ، أما أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية والغرب يصدرون التكنولوجيات المتعددة ، تماماً 👌كما بدأت الصين 🇨🇳 تصنع حديثاً ، وعلى الرغم من أنني لست من انصار الراسمالية ، لكن هذا واقع لا يمكن 🤔 انكاره أو تجاوزه أو تجاهل حال العربي الذي هو غارق بالاستهلاك.والسلام 🙋
تكملة التعليق- لقد حرصت هذه السطور من الأول مناقشة المقال والتعليقات ، وهذا حق لكل فرد ، حتى لو اختلف المعلقين حوله ، وبالتالي ، لا يعيبني إذا قال لي شخص معين ” يا هذا ” ، فأنا بالفعل هذا عندما يشار الي ، ثم ايضاً هذه السطور لا تنظر لأي شخص هنا 👈 أو في أي مكان آخر بأنه عدواً لكي تجتهد إخراج السيء منه ، هذه ليست وظيفتنا في الحياة ، بل كانت ومازالت تسعى إلى اضافة المزيد على الموجود ، إذنً ، فأنا ليس من السهولة اعضابي ،يتبع 👈 👇
هناك مغالطة كبرى أيضا القول بأن روسيا تصدر الحبوب مقارنة بأمريكا المصدرة للتكنولوجيا
من الغبن الشديد حصر ما تصدره الأولى بهذه المادة إذ لا تزال الصادرات الروسية للنفط والغاز تشكل المصدر الرئيسي اقتصاديا وتعتبر صناعة البترول في روسيا كذلك من أكبر الصناعات في العالم ناهيك عن تكنولوجيا الأسلحة والطائرات والمدرعات والمركبات التي تفوق حتى نظائرها الأمريكية وغيرها كثير وكثير
حجم الانتاج السلاح في الولايات المتحدة 🇺🇸 يقدر سنوياً ب 850 مليار دولار 💵 أما روسيا 🇷🇺 انتجها السنوي بقدر 60 مليار ، ثم أن صادرات النفط والخامات لا تعتبر بين الدول الانتاجية الكبرى بالمسألة التنافسية ، لأن اذا كان البترول سيعتبر انتاجاً ، فإن السعودية 🇸🇦 ستتفوق ع الجميع ، في المقابل ، الولايات المتحدة 🇺🇸 وكندا 🍁 لديهما نفط وغاز ومواد خام في باطن ارضهما اضعاف ما تمتلكه اغلب الدول ، لكنهم يعتبرون اسعار النفط الذي يشترونه من العالم منخفضة جداً ، وهو الامر الذي يجنبهم المس بخامات بلادهم ، ثم إذا المرء راجع صادرات أمريكا للسلاح سنوياً للعالم ، سيكتشف بأنها تستحوذ ع 65 % منها : على سبيل المثال طائرة ✈️ ال 35 تكلفتها 80 مليون أما السوخوي 30 مليون ، لكن العالم يصطف امام ابواب الصناعات الأمريكية من أجل الحصول عليها والامريكان يرفضون منحها لأي جهة ، واخيراً ، أنصح الجميع عدم استخدام ” مصطلح مغالطات ” لأن هذا المصطلح يستخدم من قبل الباحثين الكبار ، يعني لا بد أن يكون ملماً ومتأكداً من معرفته بالاشياء ، وبالتالي ، نحن هنا 👈 جميعاً نقدم ما نملك من معلومات كاضافة ، قابلة للتصحيح والمناقشة . والسلام 🙋
أتفق كليا مع الملاحظات النقدية الثاقبة من الأستاذ عابر س
بارك الله وسلمت يداك