الذكاء الاصطناعي في تطبيق كاياك يمكنه العثور على أرخص الرحلات الجوية 

برلين: تعد كاياك أحدث شركة تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي في محاولة لجعل تخطيط العطلات أسهل، وأدخلت آلية جديدة مستندة إلى “تشات جي بي تي” للعثور على أرخص رحلات الطيران الممكنة.

ويقول محرك بحث السفريات إن أي شخص عثر على رحلة طيران عبر الإنترنت يمكنه استخدام آليتها الجديدة التي تسمى “برايس تشيك” (التحقق من الأسعار) بسرعة لمعرفة ما إذا كان هناك بديل أرخص لهذا المسار قبل الحجز.

وتقوم العملية على التقاط صورة شاشة للموقع الذي عثرت عليه على رحلة الطيران وتحميلها إلى تطبيق كاياك، مثلما تحمل وتشارك الصور على واتس آب أو أي تطبيق محادثة آخر. ويمكن فعل هذا بنقرات بسيطة على الشاشة.

ويعمل الذكاء الاصطناعي الخاص بالبرنامج، والذي يعتمد على “تشات جي بي تي“، على ترشيح البيانات ذات الصلة من صورة الشاشة التي يستخدمها كاياك للبحث عن أرخص البدائل الممكنة من أجل الرحلة المطلوبة عبر كل الشركات.

يشار إلى أن كاياك ليست الشركة الوحيدة التي تستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط للسفر، حيث كشفت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عن روبوت للدردشة يسمى “سما” لديه صورة رمزية في شكل مضيفة طيران.

وتجيب سما على الأسئلة المنطوقة أو المكتوبة بشأن خدمات شركة الطيران. ويمكن فتح الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي عبر موقع الشركة أو تطبيقها على المحمول.

ويعتقد باحثو السياحة أن الذكاء الاصطناعي سوف يلعب دورا مهما على نحو متزايد في كل مجالات صناعة السفر، سيما في اقتراح عطلات ملائمة والعثور عليها، وهو نظام تكون فيه الآلات المدربة أسرع من الإنسان.

ويعتقد خبراء الصناعة أنه سوف يتسنى لأي شخص في المستقبل إبلاغ الذكاء الاصطناعي عن الأشياء المهمة له عند السفر والمبلغ الذي يريد انفاقه، وسوف يقدم الذكاء الاصطناعي عروضا ملائمة قد لا تكون ظهرت على رادار الشخص.

(د ب أ)