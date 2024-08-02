الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء مع الإعلان عن أرباح شركاته العملاقة

سان فرانسيسكو – أ ف ب: شجعت السوق شركات التكنولوجيا العملاقة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، التقنية المحبوبة في وادي السِليكون في كاليفورنيا، لكنّها تتوقع أيضاً أداءاً قوياً في الأعمال الأساسية لهذه المجموعات لدعم هذا الإنفاق الضخم.

ومع أنّ النتائج الفصلية لـ»غوغل» و»مايكروسوفت» و»أمازون» أتت أعلى من التوقعات عموماً، لكنها خيّبت آمال المستثمرين المتحمسين.

فقد ضاعفت «أمازون» أرباحها في الربع الثاني من السنة لتصل إلى 13.5 مليار دولار، بفضل هوامش قوية في أعمالها السحابية (الحَوسَبَة عن بعد)، لكنّ إيراداتها البالغة 148 مليار دولار (+10%) لم تأت على قدر التوقعات، على ما بيّنت بورصة وول ستريت.

فقد خسر سهم عملاق التجارة عبر الإنترنت نحو 7% في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك الخميس.

وارتفعت عائدات فرع «أمازون» المتخصص في الحَوسَبَة السحابية «خدمات أمازون ويب» AWS بنسبة 19% لتصل إلى 26.3 مليار دولار.

وحقق أرباحاً تشغيلية (وهي مؤشر رئيسي للربحية) قدرها 9.3 مليار دولار ، أي ما يعادل ثلثي إجمالي المجموعة.

ومع ذلك تراجعت أرباح «أمازون»، التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجال الحَوسَبَة السحابية، من الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنةً بالشركتين العملاقتين الأخريين في هذا القطاع «مايكروسوفت» و»غوغل».

وتتصدر الشركتان الأخيرتان السباق في تصميم نماذج وتطبيقات قادرة على إنتاج نصوص وصور ومحتويات أخرى بناءاً على طلب بسيط بلغة يومية.

وقال آندي غاسي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، خلال مؤتمر عبر الهاتف الخميس إنّ «التقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي لن يتبع مساراً خطياً».

وعبّر مجدداً عن تفاؤله بشأن «الإمكانات الهائلة» لهذه التكنولوجيا، وقال «نستثمر الكثير في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي وسنواصل القيام بذلك»، مشيراً إلى أنّ شركته ترغب في تعزيز قدرات جديدة.

وتعتبر الحَوسَبَة السحابية ضرورية في نشر برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للشركات والأفراد، ما يعني استثمارات ضخمة في مراكز البيانات المخصصة الجديدة، والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وفي نيسان/ابريل، حذرت «أمازون» من أن الاستثمارات ستزيد بما يتجاوز 14 مليار دولار أُنفقت أصلاً في الربع الأول، خصوصاً على «خدمات أمازون ويب» (AWS) والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكد أندي غاسي أن هذه التكنولوجيا «تمثل أصلاً عائدات سنوية تبلغ مليارات عدة من الدولارات».

وشدد رؤساء الشركات جميعاً على ضرورة تفادي التأخر في المنافسة.

واعتبر سوندار بيتشاي، في تصريح الأسبوع الفائت، أنه في السياق الحالي «يُعدّ خطر نقص الاستثمار أكبر بكثير من خطر الإفراط في ذلك». وأضاف «حتى عندما نفرط في الاستثمار، فيكون في بنية تحتية مفيدة جداً ولها دورة حياة طويلة».

لكنّ المساهمين الحريصين على رؤية عوائد تجارية متناسبة مع النفقات سريعاً، يشعرون بالقلق من الفشل.

فقد باعت «أمازون» مثلاً مساحات إعلانية أقل مما توقعه المحللون خلال الربع الفائت.

ولدى «مايكروسوفت»، كانت السحابة المجال الذي خيّب الآمال. وقد زادت مبيعات منصة «أزور» الفصلية بـ29% على أساس سنوي، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 31%. أما نتائج «غوغل» فكانت أيضاً جيدة باستثناء إيرادات يوتيوب التي أتت دون المتوقَّع.

وحدها شركة «ميتا» (فيسبوك، انستغرام) حققت أداءاً جيداً بفضل مبيعات الإعلانات المستهدفة، والتي أصبحت جذابة بشكل أكبر بفضل الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أرباح الشركة العملاقة في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 73% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.5 مليار دولار في الربع الثاني.

وتقول المسؤولة الكبيرة في شركة «سوناتا إنسايتس»، ديبرا أهو وليامسون «إذا أظهرت شركة ما نتائج قوية في أعمالها الأساسية، فسيُنظَر إلى استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر إيجابية»، مضيفةً «لكن إذا أظهرت علامات ضعف كما رأينا الأسبوع الفائت مع يوتيوب، فقد يبدو المسار أكثر خطورة».

وشهدت الأعمال الأساسية لـ»أمازون»، منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالمجموعة، زيادة في إيراداتها بنسبة 9% لتصل إلى 90 مليار دولار في أمريكا الشمالية، بينها 5 مليارات دولار من الأرباح التشغيلية.

ولا تزال الشركة تحظى بشعبية واسعة النطاق، لا سيما بفضل الأوقات السريعة جداً في تسليم السلع للزبائن، لكنّها مهددة بفِعل منصة الأسعار المخفضة «تيمو»، النسخة العالمية من المجموعتين الصينيتين العملاقتين «بينديوديو»، و»شي ان».

وتشير قناة «سي.إن.بي.سي» الإخبارية الأمريكية إلى أن المجموعة تدرس إطلاق قسم جديد على منصتها، مخصص للأزياء منخفضة الأسعار وغيرها من المنتجات الرخيصة المصنوعة في الصين، لتتيح للتجار الصينيين البيع مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.