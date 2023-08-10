الذكاء الاصطناعي يجمع دنيا وإيمي سمير غانم بوالدتهما الراحلة- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

فاجأ أحد متابعي الفنانة دنيا سمير غانم، بإرساله صورة لها مركّبة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها مع شقيقتها إيمي ووالدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، تزامناً مع ذكرى رحيلها.

ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام” الصورة التي كُتب عليها: “مش ناسينك الذكرى الثانية لوفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز”، لتعلّق دنيا عليها قائلةً: “شكراً جداً”.

يُذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا في 7 آب/ أغسطس 2021، بعد أشهر من دخولها المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكان آخر أعمال دلال عبد العزيز، مشاركتها في فيلم “تسليم أهالي” إلى جانب ابنتها دنيا سمير غانم، والفنانَين هشام ماجد وبيومي فؤاد، حيث جسدت خلال أحداثه دور “بثينة”، وهي رئيسة عصابة.

كما شاركت في مسلسل “عالم موازي” مع ابنتها دنيا، إلا أن المرض منعها من استكمال تصوير مشاهدها في المسلسل، الذي لا يزال متوقفاً العمل عليه حتى الآن.