الذكاء الاصطناعي يملأ أدوار خدمة العملاء في اليابان في ظل نقص العمالة

طوكيو: بدأت مجموعة من الشركات اليابانية مؤخرا في استخدام الذكاء الاصطناعي لكي تملأ الأدوار الضرورية في مجال خدمة العملاء، الأمر الذي يظهر كفاءة في المواقف الأكثر تعقيدا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه اليابان من نقص في العمالة.

وبدأت شركة “ريدجلينز”، وهي شركة تابعة لشركة “فوجيتسو”، وشركة أخرى تابعة لشركة “أوتوباكس سيفن” لتجارة تجزئة قطع غيار السيارات تجارب مشتركة في آب/ أغسطس لمساعدة الذكاء الاصطناعي “رايتشل”، والتي تستطيع أن توصي بالمنتجات بناء على نوع الخدمة التي يحتاجها العميل وطراز السيارة والمخزون المتاح.

ويساعد الذكاء الاصطناعي الذي تقدمه شركة “كوجير” ومقرها طوكيو، في تخفيف ضغط العمل عن موظفي مبيعات السيارات، الذين يتعين امتلاكهم معلومات واسعة، حيث أن السيارات المختلفة غالبا ما تتطلب قطع غيار معينة.

وقال مسؤول بشركة “ريدجلينز” “لا تزال هناك حاجة إلى البشر لاستبدال قطع الغيار، لكن الذكاء الاصطناعي يساعد من خلال التوصية بالمنتجات… يمكن أن يركز البشر على مهام أكثر تقدما”.

كما بدأت شركتا “اوكي للصناعات الكهربائية و”كيوشو للسكك الحديدية” في تجربة مساعد ذكاء صناعي ثلاثي اللغة، يتحدث باللغات اليابانية والإنجليزية والصينية ليقدم للركاب توجيهات بشأن خريطة المحطات ويساعد في عملية النقل.

(د ب أ)