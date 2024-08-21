الذكرى الـ55 لإحراق الأقصى: دعوات للنفير العام والتدخل لإنقاذه من براثن الاحتلال

القدس ـ «القدس العربي»: مرت الذكرى الـ 55 لإحراق المسجد الأقصى على يد المستوطن الإسرائيلي المتطرف مايكل دينيس، في الوقت الذي لا يزال فيه دخان الحرب والتدمير والحرق يتصاعد من القدس التي تتعرض لتهويد ممنهج من قبل الاحتلال، ومن قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب تدمير واسعة.

وكان المستوطن المتطرف دينيس أقدم بتاريخ 21 آب/ أغسطس من عام 1969على أحراق المسجد الأقصى، ووقتها شب الحريق في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، والتهمت النيران كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين. كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة، كما أتى الحريق على أثارٍ وكنوزٍ إسلامية لا تقدر بثمن، فدمر أكثر من ربع المسجد وما فيه من فسيفساء أثرية ونقوش نادرة على أسقفه الخشبية وسجاده الفارسي.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في الذكرى الـ 55 لإحراق الأقصى، إلى النفير العام والاحتشاد في كل الساحات والمدن والعواصم، وجعل يوم الجمعة المقبل 23 آب/ أغسطس يوماً حاشداً وفاعلاً للانتصار والتضامن والدّفاع عن غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت في بيان صحافي، إن الشعب الفلسطيني سيبقى مع مقاومته الباسلة في قطاع غزَّة والضفة والقدس والداخل المحتل وفي مخيمات اللجوء والشتات متمسكاً بأرضه وحقوقه وثوابته، وسيظلّ درعاً حصيناً للدفاع عن الأرض والذّود عن المقدسات حتى التحرير والعودة.

وأكدت أن جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، وكلّ جرائم الاحتلال الصهيونازي والمتطرّفين المعتدّين الصهاينة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، لم تزد شعبنا ومقاومتنا الباسلة إلا ثباتاً وتمسّكاً بالأرض والمقدسات، وإن كافة جرائم وانتهاكات الاحتلال وجيشه المجرم، والتي لم تتوقف منذ ستة وسبعين عاماً؛ لن تفلح في إخماد جذوة المقاومة في نفوس أجيال شعبنا، أو كسر إرادتهم في مواصلة التصدّي لجرائم الاحتلال.

وأشارت إلى أن المسجد الأقصى ومدينة القدس ستبقى عنوان الصراع مع العدو الصهيوني، وبوصلة وحدة شعبنا وأمّتنا في الدفاع عنها ونصرتها والتضامن مع أهلها والمرابطين فيها، ميدانياً وسياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وإنسانياً، حتى تحريرها من دنس الاحتلال.

ودعت كذلك إلى مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة الأقصى يوم 23 آب/ أغسطس المقبل، والتصدّي لكلّ محاولات المتطرّفين الصهاينة اقتحامه وتدنيسه، وإفشال مخططاتهم الخبيثة الساعية لتقسيمه.

فيما قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إن المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك «يأتي في سلم قائمة الاستهداف الإسرائيلي، في محاولات متكررة لتهويده، عبر تغيير الوضع التاريخي والقانوني (الستاتيكو) فيه القائم منذ عقود طويلة».

وأشارت إلى أن التصعيد الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة والذي طال البشر والحجر والمقدسات «يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان من المحتمل أن يثور في أي لحظة».

وأضافت في بيان أصدرته «أن النيران التي اشتعلت في المسجد الأقصى المبارك قبل 55 عاما على يد اليهودي مايكل روهن تزداد اشتعالا وذلك في مخطط تلمودي لم يعد خفيا، إذ عبر عنه مسؤولون إسرائيليون بشكل صريح إلى حد تجاوز الخطوط الحمراء».

وطالبت الدائرة الأمتين العربية والإسلامية بـ «الكف عن الوقوف موقف المتفرج على ما يجري بحق فلسطين وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتحرك الفوري لإنقاذها من براثن الاحتلال الجاثم عليها منذ أكثر من 76 عاما».

وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بـ «تنفيذ أقواله أفعالا على الأرض، وتنفيذ الشرعية الدولية الكفيلة بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة».

كذلك أكدت حركة «الجهاد الإسلامي»، أنه «في مثل هذا اليوم من عام 1969، امتدت يد الإجرام الصهيونية لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في محاولة يائسة للنيل من عقيدتنا وإرادتنا».

وشددت على أن «الدفاع عن المسجد الأقصى يعد «واجب على كل حر وشريف»، مشيرة إلى أن القدس تتعرض اليوم لمخاطر حقيقية تهدد طابعها العربي والإسلامي، ومنها مشاريع التهجير القسري وتفريغ المدينة من أهلها، ومحاولات تهويد المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إلى نصرة المقدسات الإسلامية والفلسطينيين، الذين يتعرضون لحرب إبادة وعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 أشهر.

وقال: «خصصت ذكرى إحراق المسجد الأقصى لتذكير المسلمين بالمسؤولين بما يجري فيه من عدوان». وأضاف: «اليوم نذكرهم بمسؤوليتهم عن غزة أيضا التي التحمت مع الأقصى في المعركة دفاعا عنه».

كذلك دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وإعماره بالحضور فيه في أوقات الصلاة وغيرها، لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستعمريه في محاولات جعل التقسيم المكاني والزماني واقعا مفروضا.

وقالت في بيان إن هذه الذكرى الأليمة تأتي على الشعب الفلسطيني، وعلى مدينة القدس، والأقصى في اللحظات الأكثر صعوبة في تاريخهم، في محاولة لإتمام التقسيم الزماني والمكاني، كمقدمة لبسط السيطرة والسيادة الإسرائيليتين عليه، ضاربة بعرض الحائط أحقية المسلمين الخالصة فيه وفي ملكيتهم الوقفية عليه منذ الفتح الإسلامي لفلسطين.

وأكدت أن اقتحامات المسجد الأقصى أصبحت تتمتع بغطاء سياسي وقانوني حكومي ظالم، حتى وصل الحال ببعض المسؤولين الإسرائيليين إلى المطالبة بتغيير «الستاتيكو» الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وهو ما يتم التعامل وفقه منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس، وهو أمر يضرب السيادة الفلسطينية الإسلامية على المسجد الأقصى.

وشددت على أن الانتهاكات المتكررة اليومية للأقصى لن تثنينا عن حمايته والدفاع عنه، ووقوف المقدسيين والمرجعيات الدينية صفاً واحداً في حمايته، والذود عنه في العديد من المحطات النضالية طيلة الخمسين عاماً الماضية، دليل على هذا الأمر.

كيف تمّ إحراق المسجد… وما الأضرار؟

في 21 أغسطس/ آب من عام 1969، اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية يدعى مايكل دينيس المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، حيث أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته كما كان.

ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافذة في المسجد مصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترق الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

واستطاع أبناء القدس آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هُرعت مركبات الإطفاء من الخليل، وبيت لحم، ومناطق مختلفة من الضفة والبلديات العربية لإنقاذ المسجد الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في يوم الحريق نفسه، كما تعمدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر، حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، قد نجحت خلال السنوات الماضية، في ترميم ما تسبب به الحريق في المصلى القبلي المسقوف، ومن ذلك بناء منبر جديد بمواصفات منبر نور الدين بن زنكي ذاتها، الذي جلبه القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي إلى المسجد الأقصى، بعد تحريره لبيت المقدس. لكن السنوات الماضية شهدت كذلك اعتداءات إسرائيلية متواصلة، بما في ذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد بدءا من عام 2003، وملاحقة المصلين وحراس الأقصى وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالاعتقال والإبعاد عن المسجد.

وتعالت الدعوات العلنية الإسرائيلية لبناء الهيكل على أنقاض الأقصى، وتغيير الوضع التاريخي في المسجد، والذي ساد منذ الفترة العثمانية حتى انتهكته إسرائيل منذ احتلالها للقدس عام 1967.