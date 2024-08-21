الذكرى 55 لإحراق الأقصى.. حماس تدعو العالم لتظاهرات الجمعة

غزة: دعت حركة حماس، الأربعاء، الشعوب العربية والإسلامية في أنحاء العالم إلى التظاهر الجمعة المقبل، نصرة لغزة والقدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان للحركة، لمناسبة الذكرى الـ55 لإحراق المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الحركة: “ندعو جماهير شعبنا وأمتنا والأحرار في كل العالم إلى النفير العام والاحتشاد في كل الساحات والمدن والعواصم، وجعل يوم الجمعة القادم 24 أغسطس/ آب يوماً حاشداً وفاعلاً للانتصار والتضامن والدفاع عن غزة والقدس والمسجد الأقصى”.

وأضافت: “جريمة إحراق الأقصى، وكلّ جرائم الاحتلال الصهيونازي والمتطرفين المعتدين الصهاينة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا لم تزد شعبنا ومقاومتنا إلا ثباتا وتمسكا بالأرض والمقدسات”.

وتابعت: “كافة جرائم وانتهاكات الاحتلال وجيشه المجرم، والتي لم تتوقف منذ ستة وسبعين عاماً؛ لن تفلح في إخماد جذوة المقاومة في نفوس أجيال شعبنا، أو كسر إرادتهم في مواصلة التصدّي لجرائم الاحتلال”.

وشددت حماس على أن “المسجد الأقصى ومدينة القدس سيبقيان عنوان الصراع مع العدو الصهيوني”.

وأكدت أنه “لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر من المسجد الأقصى، فهو وقف إسلامي، كان وسيبقى، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال ومخططاته في تهويده أو تغيير معالمه، أو طمس هويته، أو تقسيمه زمانياً ومكانياً”.

ودعت حماس الأمتين العربية والإسلامية إلى “تحمل مسؤوليتهما التاريخية في التحرّك العاجل والفاعل، للدفاع عن الأقصى وحمايته من أخطار تهويده وطمس معالمه المتصاعدة”.

(الأناضول)