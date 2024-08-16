الذهب بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يترقب المتداولون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل للحصول على إشارات حول حجم الخفض.

واستقر الذهب تقريبا في المعاملات الفورية عند 2455.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2493.00 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم تريد “لا تزال توقعات ارتفاع أسعار الذهب قائمة في ظل الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة العالمية. ولا يزال المعدن النفيس بصدد تحقيق صعود محتمل إلى 2500 دولار”.

(رويترز)