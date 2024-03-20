الذهب حبيس نطاق ضيق قبيل قرار المركزي الأمريكي

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع تأهب المتعاملين لقرار مهم عن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتعليقات من رئيسه جيروم باول في وقت لاحق اليوم، مما قد يسلط المزيد من الضوء على توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2156.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2159.80 دولارا.

وسينصب تركيز السوق على بيان السياسة من اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش والمؤتمر الصحفي لباول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

وفي ظل توقعات إبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مما كان متوقعا، مما قلل من الآمال في تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة.

(رويترز)