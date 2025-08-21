الذهب دون تغير يذكر ترقبا لمؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية

نيويورك: لم يطرأ تغيّر يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنغ، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3343.09 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1 في المئة إلى 3386.10 دولار.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي أن عضوين صوّتا لصالح خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية للتصدي لضعف سوق العمل، لكن موقفهما افتقر إلى دعم أوسع.

والعضوان هما ميشيل بومان نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية، وعضو المجلس كريستوفر والر.

وبعد يومين من ذلك الاجتماع، أظهرت بيانات وزارة العمل انخفاضا في خلق فرص العمل في يوليو/ تموز، وارتفاعا لمعدل البطالة وتراجعا في معدل مشاركة القوى العاملة لأدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2022، وهو ما يتماشى مع مخاوف بومان ووالر.

ويبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر/ كانون الأول، وتتوقع أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بنسبة 85 في المئة خفض سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

ومن المرجح أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الخطاب الرئيسي في جاكسون هول يوم الجمعة، وسيتابع المستثمرون كلمته لمعرفة ما إذا كان سيدعم التدابير الرامية إلى تعزيز سوق العمل، أم سيُبقي التركيز على مواجهة مخاطر التضخم.

وتعقد الندوة بين 21 و23 أغسطس/ آب الجاري.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت روسيا إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو “لن تقود لشيء”، موجهة تحذيرا للغرب في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا للتوصل إلى ضمانات لحماية كييف في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 1335.14 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1108.73 دولار.

(رويترز)