الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من شهر وسط ترقب لبيانات أمريكية

لندن: تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوى في أكثر من شهر، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3153.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل/ نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 3156.90 دولار.

واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم المتبادلة بصورة كبيرة وأعلنتا تعليقا لمدة 90 يوما مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. إلا أن الأسواق العالمية تظل حذرة بشأن ما قد يحدث بعد التسعين يوما.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول. وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

(رويترز)