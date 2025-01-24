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الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر بعد تصريحات ترامب عن الفائدة والرسوم الجمركية

24 - يناير - 2025

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لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية ودعواته لخفض أسعار الفائدة وهو ما يضغط على الدولار.

بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2773.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر تشرين الأول عندما بلغت 2790.15 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2781 دولارا.

(رويترز)

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