الذهب عند ذروة جديدة بسبب القلق بشأن الانتخابات الأمريكية

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة الأربعاء مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل قلق المستثمرين من تقارب المنافسة في السباق على الرئاسة الأمريكية، كما اقتربت الفضة من أعلى مستوى لها في 12 عاما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2750.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:51 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2758.37 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2765 دولارا.

وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك “إنها حالة الضبابية المرتبطة بالانتخابات الأمريكية وزيادة أعباء الدين في الولايات المتحدة. يتعين عليهم إصدار (أدوات) دين بمليارات الدولارات قبل الانتخابات مباشرة في سوق يسودها نسبيا ضعف المعاملات والتوتر”.

وأضاف “خطر زيادة الإنفاق يزيد من أعباء الدين مما يعزز الطلب على الملاذ الآمن والاستثمار في المعادن حاليا”.

وأظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأمريكي مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس متقدمة بنسبة طفيفة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بواقع 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ الشهر الماضي دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأظهرت أداة سي إم إي التابعة لفيد ووتش أن الاحتمالات التي تشير إلى أن المركزي الأمريكي سيتخذ خطوة مماثلة الشهر المقبل تلاشت لكن متعاملين يرون فرصة بنسبة 86 بالمئة لخفض بربع نقطة مئوية. وتراجع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 34.59 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1035.95 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1069.55 دولار.

(رويترز)