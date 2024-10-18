الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارا.

وقال تاي وونج وهو متعامل مستقل في المعادن مقيم في نيويورك “الذهب لا يكترث لارتفاع الدولار ويصعد كلما سنحت فرصة”.

(رويترز)