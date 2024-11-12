الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أمريكية

نيويورك: ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية، وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

فبحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2624.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الإثنين أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وزات العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 في المئة إلى 2630.10 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقرر صدورها غدا الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، تليها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يوم الجمعة.

كما من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتستقر عند 30.70 دولار للأوقية. وهبط البلاتين بنحو 0.2 في المئة إلى 962.80 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولار.

(رويترز)