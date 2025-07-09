الذهب قرب أدنى مستوى له في أسبوع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.

وبحلول الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3310.10 دولار.

وأعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية 50 بالمئة على واردات النحاس، وسيطبق رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية.

(رويترز)