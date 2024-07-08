الذهب قرب أعلى مستوى في شهر بدعم من مراهنات خفض الفائدة الأمريكية

واشنطن: تراجعت أسعار الذهب الاثنين لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات أمريكية ضعيفة عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2386.58 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو أيار يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2393.80 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن البطالة بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1 بالمئة مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78 بالمئة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول من قبل البنك المركزي الأمريكي، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لـ”سي إم إي” ويضع المتعاملون أيضا في الاعتبار احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر/ كانون الأول.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1024 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.78 دولار للأوقية.

(رويترز)