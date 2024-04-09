الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أمريكية

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة بحلول الساعة 0621 بتوقيت غرينتش إلى 2345.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2363.50 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم للتجارة “الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء وتدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحدا تلو الآخر”.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مارس/ آذار وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50 بالمئة في مارس/ آذار.

وبعد صدور تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، قلصت السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين من ثلاثة أو أربعة قبل بضعة أسابيع، وفقا لتطبيق احتمالية تحريك أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.90 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو /حزيران 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 975.60 دولار، كما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1055.14 دولار.

(رويترز)