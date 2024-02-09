الذهب مستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة اليوم الجمعة مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأوقية.

وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

(رويترز)