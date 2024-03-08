الذهب يتأهب لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

تتأهب أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية وسجلت 2157.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، لتظل قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة عند 2164.09 دولارا.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولارا.

(رويترز)