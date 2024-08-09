الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط ترقب لمزيد من المؤشرات من أمريكا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون المزيد من المؤشرات لتوقع حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2421.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ السابع من يونيو حزيران. وكان قد هوى بنحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقا للأسهم.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2460.80 دولار.

(رويترز)