الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط آمال بوقف رفع الفائدة في أمريكا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش إلى 1984.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارا.

(رويترز)