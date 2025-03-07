الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية

نيويورك: تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بعدما عززت حالة عدم اليقين المرتبطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية من الطلب على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 2900.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، لكنه ارتفع 1.6 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 2908.70 دولار.

وعلق ترامب أمس الخميس الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة التي فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، وهو أحدث تطور في سياسة تجارية متقلبة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وتسببت في مخاوف إزاء التضخم وتباطؤ النمو.

وقال كريستوفر والر المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه يميل بقوة لمعارضة خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للبنك هذا الشهر، رغم أنه توقع تخفيضات في وقت لاحق من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الاضطرابات السياسية والتضخم، إلا أن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، والذي توقع مسح أجرته رويترز أن يظهر زيادة 160 ألف وظيفة خلال فبراير/ شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 32.60 دولار للأوقية. واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 939.25 دولار.

(رويترز)