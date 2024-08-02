الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، بينما يترقب المشاركون في السوق بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2463.48 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما يقل بنحو 20 دولارا فقط عن ذروة قياسية سجلها في يوليو تموز بلغت 2483.60 دولار. وارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2507.80 دولار.

(رويترز)