الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من قوة الدولار وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2569.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0308 بتوقيت جرينتش بعد هبوط استمر لخمس جلسات. وانخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولارا عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2574.50 دولار.

(رويترز)