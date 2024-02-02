الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع مع تراجع الدولار

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في سبعة أسابيع اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتداولون بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية تصدر لاحقا للتكهن بمتى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2053.89 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر كانون الأول.

فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولارا.

(رويترز)