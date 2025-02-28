الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

انخفض الذهب يوم الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات أمريكية مهمة مرتبطة بالتضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2874.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش.

ويكون الذهب بذلك منخفضا اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر نزول أسبوعي له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024، ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي له بعد ثمانية ارتفاعات متتالية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2886.80 دولار.

(رويترز)