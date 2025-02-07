الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب مستوياتها القياسية المرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي بعدما عززت المخاوف من حرب تجارية الطلب على الملاذ الآمن.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول قوة الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2859.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش وزاد بأكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2884.20 دولار.

(رويترز)