اقتصاد | أخبار

الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية

7 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

 استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب مستوياتها القياسية المرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي بعدما عززت المخاوف من حرب تجارية الطلب على الملاذ الآمن.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول قوة الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2859.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش وزاد بأكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2884.20 دولار.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الذهب عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع بفعل قوة الدولار
منذ 18 ساعة
الذهب يلمع بعد بيانات أمريكية ضعيفة تضغط على الدولار وتدعم رهان خفض الفائدة
13 - أغسطس - 2025
الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار بعد الإعلان عن رسوم جمركية أمريكية جديدة
1 - أغسطس - 2025
الذهب قرب أدنى مستوى له في أسبوع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات
9 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية