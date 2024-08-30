الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الشهر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2547.10 دولار للأوقية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل وفرصة بنسبة 66 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 34 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

(رويترز)