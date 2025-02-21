الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية

نيويورك: شهدت أسعار الذهب تغيرا طفيفا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالمخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2941.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار أمس الخميس.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2956.60 دولار.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، فرض ترامب تعريفات جمركية إضافية بعشرة في المئة على الواردات الصينية وتعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.93 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.42 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 981.29 دولار.

(رويترز)