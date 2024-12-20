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الذهب يتجه لخسائر أسبوعية والفضة قرب أسوأ أسبوع منذ ديسمبر 2023

20 - ديسمبر - 2024

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يتجه الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي اليوم الجمعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. كما تتجه العقود الفورية للفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر 2023.

وبحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأوقية. وخسر المعدن النفيس نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولار للأوقية.

(رويترز)

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