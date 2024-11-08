الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه إلى الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي مع تقييم المستثمرين تأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2687.65 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، وتراجع بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع. ونزلت الأسعار يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها تعافت بأكثر من واحد بالمئة بعد يوم.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2694.50 دولار.

ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بعد فوز ترامب في الانتخابات. وارتفاع الدولار يجعل حيازة الذهب أكثر تكلفة على المشترين في الخارج.

(رويترز)