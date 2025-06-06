الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بفضل بيانات أمريكية ضعيفة وتراجع الدولار

نيويورك: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الطلب على الملاذ الآمن.

كما أسهم تراجع الدولار في زيادة الدعم للمعدن، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لجمع مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة عند 3361.36 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن 2.3 في المئة خلال الأسبوع حتى الآن.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3384.40 دولار.

ويتجه مؤشر الدولار إلى تكبد خسارة أسبوعية ما يجعل الذهب أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من البيانات على مدار الأسبوع تسلط الضوء على تباطؤ سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، قال صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر مقارنة مع تباطؤ سوق العمل، ما يشير إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.

من ناحية أخرى، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الخميس تطرقا خلالها إلى التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول المعادن المهمة، إلا أن القضايا الرئيسية لم تحل بعد.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد وسط خلاف بين ترامب والملياردير إيلون ماسك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 35.71 دولار للأوقية، لكن لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في 12 عاما.

وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1034.34 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1005.88 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.

(رويترز)