الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط ترقب لمسار الفائدة وسياسات ترامب في 2025

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الجمعة وسط تعاملات ضعيفة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لمؤشرات حول اتجاهات الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب واستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في عام 2025.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2630.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2649.10 دولار.

(رويترز)